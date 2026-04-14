الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 155 ألف سلة غذائية ومواد إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 176

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 176، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 176، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 155 ألف سلة غذائية، نحو 185 طنًا دقيق، أكثر من 1,435 طنًا مواد إغاثية وأدوية علاجية، ونحو 1,055 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 14,405 قطعة ملابس شتوية، نحو 985 بطانية، 375 مرتبة، 10,370 مشمع، فضلًا عن 2,055 خيمة لإيواء المتضررين.

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 34، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.