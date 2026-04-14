الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 155 ألف سلة غذائية ومواد إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 176

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 176، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

حملت القافلة في يومها الـ 176، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 155 ألف سلة غذائية، نحو 185 طنًا دقيق، أكثر من 1,435 طنًا مواد إغاثية وأدوية علاجية، ونحو 1,055 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 14,405  قطعة ملابس شتوية، نحو 985 بطانية، 375 مرتبة، 10,370 مشمع، فضلًا عن 2,055 خيمة لإيواء المتضررين.

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 34، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

سعر الدولار الآن والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

القابضة للمياه: غرفة عمليات مستمرة والعمل بنظام الورديات خلال شم النسيم

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

