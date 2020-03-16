اخترق الحجر الصحي.. لاعب تشيلسي يثير الذعر في النادي بسبب فيروس كورونا

اخترق ماسون ماونت، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، الحجر الصحي الذي يخضع له، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وكان نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن خضوع جميع لاعبيه بالطاقم الفني للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بسبب إصابة زميلهم كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا.









وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن ماونت في تصرف غير مسئول اخترق فترة الحجر الصحي، للمشاركة في مباراة كرة قدم خماسية مع زميله ديكلان رايس وبعض من أصدقائه القدامى ، في إحدى الضواحي بشمال لندن.









وأشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي سيوقع على اللاعب عقوبات ضخمة، وسط مخاوف من أن يكون اللاعب أصيب بالعدوى نتيجة اختلاطه بزملائه، أو أن يكون مصابا بالفيروس وقام بنقله لهم.









يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز، تقرر إيقافه حتى الرابع من شهر إبريل القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا.