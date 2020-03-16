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محافظات

غلق 540 مركزًا تعليميًا بالقاهرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:19 م
غلق المراكز التعليمية
غلق المراكز التعليمية بالقاهرة
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قسم المحافظات
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه منذ صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراء وقائي احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من غلق 190 مركزا تعليميا (سنتر) اليوم ليصل إجمالي ما تم اغلاقه بالعاصمة منذ الأمس 540 مركزًا  تعليميًا ، كما تم أغلاق 129 مركز رياضى ( جيم ) ، و87 حضانة أطفال.

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.
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