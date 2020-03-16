قرارات عاجلة للتطبيق بنطاق محافظة المنوفية حتى نهاية مارس

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة.





تمثلت القرارات في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتي نهاية مارس الحالي، مشددًا بعدم إقامة فعاليات الأفراح والحفلات لمنع الازدحام والاختلاط لحماية المواطنين.





ووجه المحافظ بتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات وأماكن تخزين الأغذية والسلع على أن يتم الغلق الفوري لجميع المحلات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.



