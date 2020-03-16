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محافظات

قرارات عاجلة للتطبيق بنطاق محافظة المنوفية حتى نهاية مارس

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:28 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة.

تمثلت القرارات في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية حتي نهاية مارس الحالي، مشددًا بعدم إقامة فعاليات الأفراح والحفلات لمنع الازدحام والاختلاط لحماية المواطنين.

ووجه المحافظ بتشديد الإحكام والرقابة على جميع المحلات العامة والمطاعم والكافتيريات وأماكن تخزين الأغذية والسلع على أن يتم الغلق الفوري لجميع المحلات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكاتف جهود أجهزة الدولة لمواجهة الظروف الراهنة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
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