انتهاكات تصل للوفاة.. اتصالات البرلمان: قطر دولة العبودية الحديثة

استنكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، الانتهاكات المروعة في حق العمالة الأجنبية في قطر، قائلا إنها تلطخ وجه نظام تميم بالعار وتفضح سياساته.





ونوه بدوي في بيان له، بالتقرير الذي أعدته مؤسسة ماعت، عن تفاصيل معاناة العمال الأجانب في قطر، وما يقوم به النظام القطري، من انتهاكات ضدهم، حيث أكد التقرير أن العمال يعترضون لظروف تعسفية، ويعيشون في أماكن غير آدمية، إضافة إلى عدم حصولهم على رواتبهم.



