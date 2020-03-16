هل أصيب وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا؟

أثار إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إصابة 37 من منتسبيها، تكهنات حول احتمالية انتقال العدوى لكبار المسئولين على رأسهم وزير الدفاع الذي تم وضعه في الحجر الصحي.





وفقا للوزارة فإن لحالات الـ 37 بينهم 18 عسكريًا و 13 منتسبا و3 مدنيين و3 مقاولين، فيما يقول المسؤولون إنه تم اختبار 495 شخصًا في وزارة الدفاع للكشف عن احتمالات الإصابة بالفيروس.





أوضحت جونثان راث هوفمان مساعد وزير الدفاع للشئون العامة أنه تم عزل الوزير مارك اسبر ونائبه ديفيد نوركويست خوفا من انتشار كورونا.





وفور الإعلان عن نبأ عزل الوزير ونائبه كل منهما على حدى في غرفة منفصلة، تكهن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة الوزير الأمريكي بفيروس كورونا.





أوضح مسؤولو البنتاجون أنهم يقومون بفحص أي شخص يدخل الجناج الرئيسي، مشيرين إلى أن الوزير سيستكمل عمله عن بعد.





غير أن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن الإجراء "وقائي" لمنع انتقال الفيروس إلى الوزير اسبر، والحفاظ على صحته.





وفي وقت سابق قررت الوزارة إلغاء تدريبات عسكرية في افريقيا خوفا من تفشي كورونا، حيث كان من المقرر أن يشارك نحو 9 آلاف جندي في التدريبات.





يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزير الدفاع مارك اسبر أن أولوية الوزارة هي حماية أفراد المؤسسة العسكرية وأفرادهم من الخطر المتزايد لكورونا.





وأوضح الوزير الأمريكي أنه تم وضع خطة لحماية أفراد البنتاجون من فيروس كورونا، كما اتخذت الوزارة إجراءات بتقييد السفر الداخلي والخارجي لعدد من الدول بالنسبة لمنتسبي الوزارة.



