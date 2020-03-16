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رياضة

النجم الساحلي يقيل مدربه عقب الخروج من كأس تونس

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:33 م
الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي التونسي
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محمد رشاد
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي إقالة المدير الفني للفريق قيس الزواغي من منصبه عقب خروجه من كأس تونس من دور الـ16 على يد النجم المتلوي بركلات الترجيح.

ولم يكمل الزواغي شهرا في منصبه بعدما تم تعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي أقيل لسوء النتائج.

وأعلن النجم الساحلي تولي القيادة الفنية للفريق لمساعدي الزاوغي وهما نوفل شبيل وعماد بن يونس ، كما أصبح بذلك الزاوغي هو رابع مدرب يرحل عن النجم الموسم الجاري بعد كل من فوزي البنزرتي ورفيق المحمدي وجاريدو.

وودع الفريق دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة من الوداد في ربع النهائي.

وفي الدوري يحتل النجم المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد مرور 16 جولة من أصل 28 ويبتعد عن الصفاقسي المتصدر بـ18 نقطة.
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