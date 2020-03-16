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محافظات

لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:00 م
حملة مكبرة على الصيدليات
حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم
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إبراهيم جادالله

قاد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر حملة مكبرة على عدد من المقاهي والمطاعم بمدينة الغردقة ، للتشديد على حظر استعمال الشيشة فى المقاهى والكافيتريات.

يأتي ذلك بعد صدور بيان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر الشيشة فى نقل فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" و كذلك تأثيرها على مناعة الجسم بشكل عام مما يجعله أكثر ضعفًا فى مواجهة الفيروس.

 

وحفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر اللواء عمرو حنفى حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة ، وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها ، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، موجها الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامه المواطنين .

 

كما تفقد محافظ البحر الأحمر عددا كبيرا من الصيدليات لمتابعة ضبط الأسعار ومنعهم من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر، مشددا على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات لمنع استغلال الأهالى، موجها مدير مديرية الصحة بتكثيف الحملات على الصيدليات لمراقبة الاسعار ، و التصدى لأى تلاعب بها.

 

كما شملت الحملة تفقد السيد المحافظ لبعض "السايبر" ، موجها بايقاف النشاط خلال هذه الفترة وذلك للحد من التجمعات ، ليأتى ذلك ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة .

 

كما شدد المحافظ على مدير مديرية التموين ومباحث التموين بالاستمرار بالحملات علي الأسواق والمحلات العامة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية ، للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

رافق محافظ البحر الأحمر أثناء الحملة العميد تامر السكرتير العام المساعد، و رئيس مدينة الغردقة ، مدير مديرية الصحة ، ومدير الإدارة العامة للبيئة ، ومدير مديرية التموين، ومدير إدارة المرافق .

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لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر
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