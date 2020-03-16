مجدي عبد الغني: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي مستحيل لهذا السبب

أكد مجدى عبدالغني، نجم النادى الأهلى السابق، صعوبة استمرار رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، في الفترة المقبلة.





وقال مجدى عبدالغني، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامى محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "من الصعب استمرار رمضان مع الأهلى بسبب المطالب المادية لنادى هيديرسفيلد حيث طلب الحصول على 9 ملايين جنيه إسترليني، وهذا يفوق قدرات خزينة القلعة الحمراء".





وأضاف "الأهلى يحتاج لخدمات رمضان ولكن الوضع المالى الحالى وطلبات النادى الإنجليزى صعبة للغاية التعاقد معه".



