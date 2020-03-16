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رياضة

مجدي عبد الغني: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي مستحيل لهذا السبب

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:59 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
أكد مجدى عبدالغني، نجم النادى الأهلى السابق، صعوبة استمرار رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، في الفترة المقبلة.

وقال مجدى عبدالغني، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامى محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "من الصعب استمرار رمضان مع الأهلى بسبب المطالب المادية لنادى هيديرسفيلد حيث طلب الحصول على 9 ملايين جنيه إسترليني، وهذا يفوق قدرات خزينة القلعة الحمراء".

وأضاف "الأهلى يحتاج لخدمات رمضان ولكن الوضع المالى الحالى وطلبات النادى الإنجليزى صعبة للغاية التعاقد معه".

وعن أزمة اللاعب مع بادجى، قال "أزمة رمضان وبادجي ليست فيها مشكلة على الإطلاق، ومشادات اللاعبين أمر طبيعي وتحدث فى كبرى الأندية".
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