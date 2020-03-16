وزيرة الصحة : إجراءات مشددة في المحافظات التي ظهر بها فيروس كورونا .. شاهد

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر احترازية بالنسبة للمحافظات التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا والمحافظات السياحية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بالفعل أكثر صرامة وتضمن سلامة جميع سكان هذه المحافظات.









وأشارت زايد الى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة للمحافظات التي ظهر بها الفيروس وعرضها على رئيس الوزراء وسيتم إعلانها غدا الثلاثاء.









وأضافت أنه فيما يخص محافظة الدقهلية ، فتم اتخاذ إجراءات احترازية وسيتم تشديدها ، وتم وضع حجر لأكثر من 300 أسرة في الدقهلية، أما بالنسبة للمحافظات الساحلية فتم وضع إجراءات احترازية كبيرة واستباقية.









وتوقعت وزيرة الصحة زيادة الإصابة بالفيروس ، ولكن القرارات الحكيمة للدولة المصرية ستحد من انتشار الفيروس.