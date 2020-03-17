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حوادث

اليوم.. محاكمة 18 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:56 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  محاكمة 18 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، بقصر النيل. 




تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاته.

كشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي اعضائها فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية. 

وأوضح أمر الإحالة، قيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الاجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تصل إلي مائة ألف جنيه عن المهاجر.

وأضاف قرار الإحالة ان المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال المهاجر "ا. ك. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة، وانتقال المهاجر"م. أ. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.

كما أشار الى شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "م. أ. خ" بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان.
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