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منوعات

بعد إدريس ألبا وتوم هانكس.. إصابة نجم مسلسل جيم أوف ثرونز بـ كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة أحد نجوم مسلسل "صراع العروش - Game of Thrones" بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقال موقع "كوميكبوك" إن الممثل النرويجي كريستوفر هيفجو المعروف بأدواره في مسلسل "Game of Thrones" ومسلسل "The Witcher"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد، ليكون أحدث النجوم المصابين بالفيروس بعد إدريس ألبا وتوم هانكس.

وكان هيفجو انضم حديثا إلى فريق عمل مسلسل "The Witcher" قبل أسابيع من إيقا عملية الإنتاج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف صناعة الأفلام والعروض التلفزيونية بسبب المخاوف من تفشي الفيروس، كذلك تسبب في إغلاق السينمات والمسارح.

بعد إدريس ألبا وتوم هانكس.. إصابة نجم مسلسل جيم أوف ثرونز بـ كورونا
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