بيان صادم.. 35% في فريق فالنسيا مصابون بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، في بيان صادم، عن تعرض 35% من أفراد فريقه بـ فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن أمس إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا القاتل، الذي بدأ ظهوره في الصين قبل نهاية العام الماضي.
وقال نادي فالنسيا في بيان رسمي إن 35 % من لاعبي الفريق وإداريي النادي والفنيين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.
وجاءت تلك الإصابات بعد مواجهة فريق أتالانتا الإيطالي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
وأوضح النادي في بيانه أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، وفي حالة مستقرة حتى الآن.