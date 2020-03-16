بيان صادم.. 35% في فريق فالنسيا مصابون بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، في بيان صادم، عن تعرض 35% من أفراد فريقه بـ فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن أمس إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا القاتل، الذي بدأ ظهوره في الصين قبل نهاية العام الماضي.





وقال نادي فالنسيا في بيان رسمي إن 35 % من لاعبي الفريق وإداريي النادي والفنيين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.





وجاءت تلك الإصابات بعد مواجهة فريق أتالانتا الإيطالي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.



