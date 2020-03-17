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أخبار العالم

ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب كورونا في إيطاليا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ايطاليا لتصل إلى 27 ألفا و890 إصابة، وذلك في انتشار كبير للفيروس بالبلاد. 

ووفقا للأرقام المعلنة وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 2158 حالة، وشفاء 2749 حالة. 

وقال مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي إن إيطاليا تبنت قرارا لدعم الاقتصاد المتضرر من جراء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في أوروبا بحزمة حجمها 25 مليار يورو (27.80 مليار دولار).

يستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد في ظل إجراءات صارمة أُعلنت الأسبوع الماضي لمحاولة احتواء التفشي. فقد تقرر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وإلغاء المناسبات الرياضية، وطُلب من الإيطاليين البقاء في منازلهم إلا للضرورة.

وبحسب مسودة اطلعت عليها رويترز، يشمل القرار الجديد تعليق مدفوعات ديون الشركات باستخدام ضمانات حكومية للبنوك وتقديم مزيد من الأموال لمساعدة الشركات على دفع أجور العاملين الذين تقرر الاستغناء عنهم مؤقتا بسبب الإغلاق العام.
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