6 شعراء.. تفاصيل جديدة عن ألبوم إليسا الجديد 2020

بدأت الملامح الأولية لألبوم الفنانة اللبنانية إليسا تخرج الى النور قبل شهرين من طرحه، بعدما انتهت من تسجيل أغانيه قبل أسابيع قليلة.





وعلم صدى البلد أن إليسا اختارت أغنية "عظيمة" لتكون هي المصورة على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات نادر عبد الله ،ألحان محمد رحيم.





وكانت إليسا أعلنت عن أن هذا الالبوم سيكون الاخير لها مع روتانا ومن بعده ستتجه إلى الإنتاج لنفسها بعد سلسلة مشاكل مع الشركة السعودية.





وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع أمير طعيمة، نادر عبد الله،بهاء الدين محمد، محمد رحيم، محمد يحيى، سهام شعشاع.



