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طارق شوقي: الطلاب لن يعانوا في التعليم عن بعد لهذا السبب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المنظومة التكنولوجية التي جرى فيها الاستثمار على مدار السنوات الماضية، وستتضح إيجابياتها حاليًا مع أزمة كورونا مع إقبال الطلاب على الاستخدام والتعلم سيكون هو المستقبل.

وأضاف في لقاء مع برنامج " القاهرة الان " والمذاع على شاشة العربية " الحدث " وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن هذه المنظومة ستقضي على أزمة الكثافات في الفصول وأزمة ندرة المعلمين .

وأكد شوقي، أن هذه المنظومة لن تكون بديلًا عن التعليم المباشر، لكنها وسيلة فعالة في تقليل الكثافات وعجز المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة ارتأت على مدار السنوات السابقة أن المستقبل في الاستثمار في التكنولوجيا .

وأوضح الوزير " أن تعدد الأدوات في يد المدرسين يساعد على توصيل المعلومة بشكل أكبر خاصة أن الجيل الجديد مولود وهو يستخدم التابلت  والـ" سمارت فون" وبالتالي سيتعاطى بإيجابية مع هذه المنظومة الجديدة، مشددًا على أن محتوى بنك المعرفة يغطي المرحلة الابتدائية وصولًا إلى الثانوية العامة وهو علامة ستكون فارقة في منظومة التعليم المصري .

وقال أنه أثناء  فترة تعطيل الدراسة  سيكون الامر سهلا عبر المنصة التي سيجري تدشينها قبل نهاية الاسبوع حيث ان المنصة مقسمة بأسابيع  الدراسة  والحصص المفروض تدريسها ويشرف عليها بالكامل مستشاري الوزارة .

وأشار إلى أن كل حصة ستكون مدعومة بـ"لينك" داعم من بنك المعرفة للظهير المعرفي لكل طالب، مشيرًا  إلى أنها ستكون جاهزة يوم الخميس لكل المدارس البالغة 55 ألف مدرسة  والتي تحوي 12 سنة دراسية .
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