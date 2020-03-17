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سيارات

أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
بدأت شركة مكلارين إحدى شركات السيارات العالمية المعروفة بتصنيعها سيارات السرعة تسليم نسختها الجديدة سبيدتيل ذات التصميم المختلف كليا .

وتم تصميم سبيدتل لاستمرارية الحصول علي نسخ من إنتاج الشركة ذات سرعة عالية وأداء مميز ونرى هذا في انسيابيتها العالية جدًا وهيكلها الطويل الممتد في الخلف .

وأخرجت الشركة بالفعل اولا، النسخ التي تغادر خط الإنتاج لتصل إلى وكيل مكلارين في بلجيكا وبالتحديد في العاصمة بروكسل.

وتحمل هذه النسخة اللون الكحلي الجميل مع لمسات عديدة من الكربون فايبر أبرزها تظهر في الإطارات الأمامية ونرى كذلك أدوات الصيانة المذهبة والتي سبق وأن رأيناها في مكلارين F1.

يذكر أن "سبيد تيل" هي أكثر سيارة انسيابية في العالم وتحمل محرك وسطي هجين ينتج 1,036 حصان ما يجعلها أقوى مكلارين، وبتسارع 0-300 كم/س خلال 12.8 ثانية فهي أسرع مكلارين أيضًا بفارق 4 ثوان عن شقيقتها الخارقة P1. وسوف تنتج مكلارين 106 نسخ فقط.

أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور
أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور
أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور
أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور
أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور
أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور
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