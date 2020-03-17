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فن

مسار إجباري يقيم حفلة أونلاين بسبب كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:32 ص
مسار اجباري
مسار اجباري
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شروق ابراهيم
أعلن فريق مسار أجباري عن اقامة حفلة اونلاين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعويضا لجمهوره، بسبب إلغاء الحفلات منعا للتجمعات؛ وذلك دعما لجهودات الحكومة المصرية وحملات التوعية والوقاية من أجل التصدي لفيروس كورونا.

وجاء ذلك القرار بالتعاون مع احدى المؤسسات المتخصصة في تقديم بث مباشر للموسيقى عبر الإنترنت بالشرق الأوسط، ليكون فريق مسار اجباري صاحب هذه المبادرة من اجل استمرار الحياة الفنية في ظل مواجهة مصير مجهول للحفلات بسبب كورونا.

يشار الى ان فريق مسار اجباري احيى حفلا في جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة حضرها 12 الف شخص.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي امس الاثنين عن توقف رحلات الطيران في مصر بدء من الخميس حتى 31 من شهر مارس .

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