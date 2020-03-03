12 ألف شاب من جامعة جنوب الوادي في مسار إجباري مع وزارة الثقافة

لليوم الخامس على التوالى واصلت الثقافة المصرية عزف سيمفونية الابداع فى صعيد مصر من خلال مهرجان دندرة الاول للموسيقى والغناء بقنا، حيث قدم فريق مسار اجبارى حفلا بجامعة جنوب الوادى وحضره 12 الفا من طلابها .





وفى هذا السياق أبدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سعادتها بإحدى صور استجابة الجيل الجديد للرسائل التى تدعو الى انتقاء المواد الابداعية المتنوعة والهادفة الى السمو بالوجدان وتنمية وتطوير الوعى لتحقيق محاور التنمية المستدامة ، واشارت الى ان الاقبال الجماهيرى على فعاليات مهرجان دندرة يعد مردودا ايجابيا لجهود الدولة فى مجال بناء الانسان .



