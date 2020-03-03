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ثقافة

12 ألف شاب من جامعة جنوب الوادي في مسار إجباري مع وزارة الثقافة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
لليوم الخامس على التوالى واصلت الثقافة المصرية عزف سيمفونية الابداع فى صعيد مصر من خلال مهرجان دندرة الاول للموسيقى والغناء بقنا، حيث قدم فريق مسار اجبارى حفلا بجامعة جنوب الوادى وحضره 12 الفا من طلابها .

وفى هذا السياق أبدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سعادتها بإحدى صور استجابة الجيل الجديد للرسائل التى تدعو الى انتقاء المواد الابداعية المتنوعة والهادفة الى السمو بالوجدان وتنمية وتطوير الوعى لتحقيق محاور التنمية المستدامة ، واشارت الى ان الاقبال الجماهيرى على فعاليات مهرجان دندرة يعد مردودا ايجابيا لجهود الدولة فى مجال بناء الانسان . 

وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ونائبه الدكتور محمد ابو الفضل بدران شهدوا الامسية بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تغنى فريق مسار اجبارى بمجموعة اعمال متنوعة تحمل ايقاع وروح العصر وتتناول احلام وطموحات الاجيال الجديدة وتعبر عن مشاعرهم وقضاياهم .
12 ألف شاب من جامعة جنوب الوادي في مسار إجباري مع وزارة الثقافة
12 ألف شاب من جامعة جنوب الوادي في مسار إجباري مع وزارة الثقافة
12 ألف شاب من جامعة جنوب الوادي في مسار إجباري مع وزارة الثقافة
12 ألف شاب من جامعة جنوب الوادي في مسار إجباري مع وزارة الثقافة
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