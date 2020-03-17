حقيقة إصابة والدة كيم كارداشيان بـ كورونا

خضعت كريس جينر، والدة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لفحص طبي؛ من أجل التأكد من اصابتها بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجاته سلبية.





وقال موقع ET الاجنبي ان كريس جينر التي تبلغ من العمر 64 عامًا خضعت للفحص بعد أن تبين اصابة صديقها لوسيان جرنجي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال الموسيقية بفيروس كوروناـ حيث حضرت كريس جينر حفل عيد ميلاده قبل اسبوعين.





واشار الموقع الى ان كريس جينر لم تشعر باي اعراض اصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى أنها خضعت للفحص بسبب احتكاكها بـ لوسيان جرنجي ولذلك كان عليها الاطمئنان على صحتها.





يشار الى ان النجم البريطاني ادريس البا اعلن منذ ساعات اصابته بفيروس كورونا.



