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منوعات

لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل حول معايير الجمال المستحيلة.. تفاصيل

السبت 22/فبراير/2020 - 01:26 ص
لقطة عن قرب لـ كيم
لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل
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هدير علاء
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة عن قرب لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" أثناء حضورها مباراة كرة سلة في مدينة "لوس أنجلوس"، والأمر اللافت للنظر بشأن هذه اللقطة هو أنها ظهرت فيها بإطلالة طبيعية بدون أي تعديلات باستخدام برامج تعديل الصور مثل "الفوتوشوب".

وكانت إحدى مستخدمي موقع "Reddit" قد قامت بمشاركة هذه اللقطة لنجمة تلفزيون الواقع، والتي تظهر فيها ومسامات بشرتها واضحة بعض الشئ، إلى جانب وجود خطوط رفيعة حول عينيها وعلى جبينها.

وكانت اللقطة مصحوبة بتعليق ذكرت فيه هذه السيدة أن "كارداشيان" تتمتع ببشرة متألقة ذات مظهر طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار أن في إمكانها الحصول على أفضل منتجات وعلاجات العناية بالبشرة في العالم.

وتابعت مطالبة بضرورة عدم الانخداع بمعايير جمال البشرة الفائقة وفكرة البشرة المثالية، لأن البشرة الخالية من العيوب لا وجود لها في الواقع، فقط على "إنستجرام".

وسرعان ما لاقت هذه اللقطة تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، وانهالت التعليقات المشككة في معايير الجمال التقليدية، حتى أن إحدى المتابعين علقت قائلة إن مسامات وبشرة "كيم كارداشيان" تبدو تقريبًا مثل بشرتها هي، مؤكدة على أنه من الصعب تصديق مدى كون معايير الجمال المتعارف عليها "زائفة".

واستغل آخرون اللقطة باعتبارها فرصة لانتقاد فكرة معايير الجمال "المستحيلة"، مع الإشارة إلى أن صناعة التجميل تخدع البعض للاعتقاد بأن أمورًا عادية مثل مسامات البشرة والبثور العرضية تعد "غير طبيعية".
لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل حول معايير الجمال المستحيلة.. تفاصيل
لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل حول معايير الجمال المستحيلة.. تفاصيل
لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل حول معايير الجمال المستحيلة.. تفاصيل
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