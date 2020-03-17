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رياضة

المهدي سليمان يكشف عن رأيه في الشناوي وأبو جبل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد المهدي سليمان، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، أن رجب بكار نجم الفريق من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في مصر، مطالبا إياه بمواصلة الاجتهاد للحصول على فرصة حقيقية داخل المنتخب الوطني.

وأضاف المهدي سليمان في مداخلة لبرنامج " نمبر وان" أنه سبق له وتواجد في معسكر المنتخب الوطني متمنيا  التواجد به والحصول على فرصة المشاركة. 

وأضاف أن محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب يقدم أداء مميزا مع الأهلي ومنتخب مصر وخاصة في كأس العالم.

وتابع المهدي سليمان أن محمد أبو جبل حارس الزمالك تطور مستواه بشكل كبير  خاصة في المباريات الأخيرة مع فريقه.
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