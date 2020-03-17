أخبار الرياضة.. كارتيرون يتحدى مرتضى منصور.. الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي





مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويكشف حقيقة ضم نجم المصري

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيجدد التعاقد مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة في ظل نجاحاته مع الزمالك في الفترة الماضية.





الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مران النادي الأهلي الذي أقيم على ملعب التتش، شهد واقعة مؤسفة بعد دخول ثنائي الفريق رمضان صبحي والسنغالي اليو بادجي في مشادة.





موعد إعلان الرد على تظلمات الأهلي والزمالك بشأن مباراة السوبر

قال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة التظلمات حصلت على صور أحداث السوبر المحلى وكذلك اللائحة الخاصة.



