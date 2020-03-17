AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. كارتيرون يتحدى مرتضى منصور.. الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:12 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي


كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيجدد التعاقد مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة في ظل نجاحاته مع الزمالك في الفترة الماضية.


قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مران النادي الأهلي الذي أقيم على ملعب التتش، شهد واقعة مؤسفة بعد دخول ثنائي الفريق رمضان صبحي والسنغالي اليو بادجي في مشادة.


قال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة التظلمات حصلت على صور أحداث السوبر المحلى وكذلك اللائحة الخاصة.



كشف صلاح محسن نجم فريق الأهلي المعار لـ فريق سموحة عن كواليس انتقاله من فريق إنبي لـ الأهلي، خاصة في ظل سعي الزمالك لضمه مقابل مبلغ مالي ضخم


طالب أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور نجما الأهلي، بالاعتزال؛ حال عدم تجديد عقودهما مع الأهلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك بشأن السوبر المصري في الإمارات

أخبار الرياضة.. مدحت شلبي مفاجأة السوبر بين الأهلي والزمالك.. حقيقة مشاجرة كهربا ورمضان صبحي

الغيابات شبح مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

السوبر المصري.. كهربا بين مطرقة إثبات الذات وسندان النيولوك

تعليق وزير الشباب والرياضة على انضمام محمد صلاح للأولمبياد وأحداث السوبر

عقب الانسحاب.. رئيس الزمالك يأمر اللاعبين بمغادرة معسكر مباراة القمة

ترشيحاتنا

قفشة يكشف سر استبعاده من مباريات الأهلي.. ويعلن قرب انضمام لاعب بيراميدز

مفاجأة صادمة.. فيروس كورونا أعدته هذه الدولة في 2015

كيف يساهم خفض الفائدة في دعم الاقتصاد المصري؟ البرلمان يجيب

الأهلي يقرر هدم مدرج استاد التتش في مقر النادي بالجزيرة

الأردن يعلن عن إصابات جديدة بكورونا

الصحة العالمية تكشف عن كارثة في أعداد ضحايا كورونا بإيران

AdvertisementS

مجدي عبد الغني يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي.. وكواليس مشاداته مع بادجي

قفشة يكشف سر استبعاده من مباريات الأهلي.. ويعلن قرب انضمام لاعب بيراميدز

الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. فيديو

مشادة بين مسئولي الأهلي والزمالك.. صلاح محسن يعلن تفاصيل مثيرة في صفقة انضمامه لـ المارد الأحمر

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويكشف حقيقة ضم نجم المصري

عبدالله السعيد يعلق على مقولة "ملوش بديل"

ماينفعش يلعبوا لغير الأهلي: أسامة عرابي يطالب حسام عاشور ووليد سليمان بالاعتزال

لجنة التظلمات: التحقيق مع شيكابالا وكهربا مرتبط بتخفيف عقوبة إيقافهما

عمر ربيع ياسين: سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي الأجانب.. تفاصيل

الأهلي يقرر هدم مدرج استاد التتش في مقر النادي بالجزيرة

النصر السعودي يطالب مدرب الفريق بضم ضاري العنزي

أخبار الرياضة.. كارتيرون يتحدى مرتضى منصور.. الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة

سافر نجلها منذ 20 عاما.. قصة الحاجة عايدة ضحية الأمطار في الشرقية