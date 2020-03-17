أخبار الرياضة.. كارتيرون يتحدى مرتضى منصور.. الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيجدد التعاقد مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة في ظل نجاحاته مع الزمالك في الفترة الماضية.
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مران النادي الأهلي الذي أقيم على ملعب التتش، شهد واقعة مؤسفة بعد دخول ثنائي الفريق رمضان صبحي والسنغالي اليو بادجي في مشادة.
قال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة التظلمات حصلت على صور أحداث السوبر المحلى وكذلك اللائحة الخاصة.
كشف صلاح محسن نجم فريق الأهلي المعار لـ فريق سموحة عن كواليس انتقاله من فريق إنبي لـ الأهلي، خاصة في ظل سعي الزمالك لضمه مقابل مبلغ مالي ضخم
طالب أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور نجما الأهلي، بالاعتزال؛ حال عدم تجديد عقودهما مع الأهلي.