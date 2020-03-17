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رياضة

مشادة بين مسئولي الأهلي والزمالك.. صلاح محسن يعلن تفاصيل مثيرة في صفقة انضمامه لـ المارد الأحمر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:42 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
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ياسمين تيسير
كشف صلاح محسن نجم فريق الأهلي المعار لـ فريق سموحة عن كواليس انتقاله من فريق إنبي لـ الأهلي، خاصة في ظل سعي الزمالك لضمه مقابل مبلغ مالي ضخم.
وأكد صلاح محسن في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " ان العديد من الأندية تقدمت بـ عروض لضمه ولكن رغبته في الانضمام لـ الأهلي حسمت الأمر، مشددا على ان الانضمام للأهلي بمثابة الاحتراف حيث أنه ناد كبير ويختلف عن باقي أندية الدوري المصري.

وتابع صلاح محسن أن مسؤولي الزمالك وهو إسماعيل يوسف وامير مرتضي حضرا لـ انبي من أجل التفاوض معه على الرغم من وجود علاء عبد الصادق مندوب من الاهلي لاتمام الصفقة، مشددا على ان مندوب الاهلي شاهده في جلسه مع مسؤولي الزمالك ليثور عليه وبساله عن سر تلك الجلسة لتثار مشادة كلامية بين الطرفين و يرحل هو.


وأكمل صلاح محسن أنه قام بتصوير فيديو خاص يعلن به رغبته في الانضمام للأهلي ويختفي عقب ذلك لمدة يومين في فيلا "عبد الصادق" لحين اتمام تعاقده مع الأهلي.

وتابع أن الزمالك عرض 4 ملايين جنيه، بالاضافة لسيارة "بي ام دبليو"، ولكن فضل الانضمام للاهلي الذي طالما تمنى الانضمام له منذ صغره.

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