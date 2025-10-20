عمرو الدردير: المغرب عامل الصح مع الأرجنتين وهيجيب لنا كأس العالم

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي الشوط الاول في مباراة المغرب والأرجنتين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وكتب الدردير :" المغرب عامل الصح مع الأرجنتين وهيجيبلنا كأس العالم ".

وجاء تشكيل منتخب المغرب تحت 20 سنة كالتالى:

إبراهيم جوميز في حراسة المرمى، على معمر، إسماعيل باعوف، نعيم بيار، عثمان معما، حسام الصادق، فؤاد الزهواني، ياسين جسيم، ياسين خليفي، إسماعيل بختي، ياسين زيبيري.









في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المغرب، ويوم الأحد الساعة 11 مساءً (23:00) بتوقيت جرينتش.يسعى أشبال الأسود لكتابة إنجاز تاريخي بحصد اللقب العالمي للمرة الأولى في التاريخ، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يعتلي منصة التتويج في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.









على الجانب الآخر، يخوض يدخل منتخب الأرجنتين المباراة بثقة السجل الذهبي والطموح في تعزيز رصيده القياسي من الألقاب، من أجل اقتناص اللقب.