العالم في عزل صحي لمواجهة كورونا.. وأردوغان يخسر المعركة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على آخر الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان: اطَّلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي على الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» واحتواء تداعياته.





كما أرسلت الإمارات أمس طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية إن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية على حوالى 300 أسرة فى محافظة الدقهلية وفى القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم.





ومن السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد ( كوفيد 19 ).





وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، بدأت مرتزقة الأتراك في ليبيا البحث عن مدن وقرى ليبية متاخمة للحدود المشتركة مع تونس مثل زوارة الساحلية ونالوت وجادو وكاباو بجبل نفوسة، للفرار من حصار الجيش الليبي والاستعداد لشن هجومات على تمركزات الجيش الوطني في المناطق المجاورة.





وحول الحكومة العراقية الجديدة، لا تلوح أي بارقة في الأفق لإمكانية اختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية الانتقالية، في الوقت المحدد، حيث أخفقت الأحزاب المشكلة للسلطة في العراق، بالاتفاق مجددًا على اسم مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، ما يضع مهمة تشكيل الحكومة في طريق مسدود، الأمر الذي يترك ورقة اختيار مرشح جديد بيد الرئيس برهم صالح.





ومن الجزائر، وسعت الحكومة الجزائرية قرار تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا ليشمل كامل أوروبا ودولًا عربية وأفريقية.





ودوليا، أعلنت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي الإثنين إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، وذلك بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.





كما أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفرض إجراءات الحجر الصحي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصًا في الدولة الأمريكية اللاتينية.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، اتهمت موسكو الجماعات المسلحة في إدلب بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، في وقت جرت عملية تبادل بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية في ريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب المرصد السوري.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه «يفكر بجدية» في العفو الكامل عن مساعده السابق، مايكل فلين، وهو ما يؤدي إلى إحياء جدل قديم حتى في وقت تكافح فيه البلاد لمواجهة وباء «كورونا».





ومن صحيفة الاتحاد، قررت الحكومة الروسية، تقييد دخول الأجانب أراضي البلاد اعتبارًا من 18 مارس الجاري وحتى الأول من مايو المقبل.





فيما أعلنت الحكومة التركية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 47 شخصًا، في ارتفاع دفعها لتشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ست دول إضافية.