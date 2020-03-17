خليك في حالك.. أول تعليق لـ بكين بعد وصف ترامب لـ كورونا بـ الفيروس الصيني

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها الشديد وغضبها من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني".





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها كورونا بأنه "فيروس صيني" تشوه البلاد، مؤكدة أن بكين تعارض بشدة هذا الأمر.





وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية جنج شوانج للصحفيين خلال مؤتمر صحفى بأنه يتعين على الولايات المتحدة الاهتمام بأمورها الخاصة أولا.





وكان ترامب، أطلق اسم الفيروس الصيني، على كورونا، وذلك في تغريدة جديدة له على تويتر.





وكتب ترامب في تغريدته: "ستدعم الولايات المتحدة بقوة تلك الصناعات، مثل الخطوط الجوية وغيرها، التي تتأثر بشكل خاص بالفيروس الصيني.. سنكون أقوى من أي وقت مضى".