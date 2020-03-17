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برلمان

بعد موافقة السيسي.. تعرف على كيفية الجمع بين المعاش والراتب بقانون التأمينات الجديد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:39 ص
قانون التامينات والمعاشات
قانون التامينات والمعاشات الجديد
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حسن رضوان
بدأ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد رسميا فى يناير الماضي من عام 2020، وتضمن عددا من المزايا لأصحاب المعاشات لتخفف أعباء المعيشة وتكون بمثابة سند لهم خلال الفترة الماضية فى سبيل بناء البلد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مسيرته لاستكمال تنمية البلاد.

ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.

الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
ونص قانون المعاشات الجديد على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
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