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محافظات

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:39 م
إجراء عاجل من النقل
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
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عبد العزيز جمال
كثفت هيئة النقل العام حملاتها لتعقيم مواقف الهيئة وجميع الحافلات بمختلف أرجاء العاصمة، في إجراء عاجل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة أنه تم التأكيد على ضرورة نشر الوعي بين السائقين بضرورة الحفاظ على النظافة تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة الأسواق، خاصة أنها تضم تجمعات كثيفة، حرصًا على سلامة المواطنين.

ووجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا
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