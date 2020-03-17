تعليق الفعاليات الشبابية والرياضية بالقاهرة بسبب كورونا

صرح د أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بأنه تم تعليق جميع الفعاليات الشبابية والرياضية والتي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين أو التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظة بتجمعات كبيرة لمدة أسبوعين.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.







وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة أنه سيتم تنظيم ندوات توعوية للوقاية من العدوي بفيروس كورونا في مختلف القطاعات في أماكن مفتوحة أو جيدة التهوية بشرط ألا يزيد عدد الحاضرين عن 20 فردا، كما تم التشديد على التأكد من سلامة ونظافة جميع المنشآت داخل النوادى ومراكز الشباب وتنظيفها وتعقيمها وصيانة حنفيات المياه كما تم التنبيه على الكافيتريات الموجودة الالتزام بقواعد الصحة العامة والنظافة المستمرة.





وأكد مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المدربين بإعطاء راحة لأى لاعب يعانى من أعراض برد أو إنفلونزا حتى التماثل للشفاء، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة بصفة مستمرة مع مديرية الصحة والجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب داخل الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها توعية وتثقيف أعضاء الهيئات الرياضية والشبابية للحد من الانتشار.