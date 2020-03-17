بسبب كورونا.. إيرباص تعلق عمليات التصنيع والتجميع

تواصل شركة إيرباص العالمية، مراقبة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حول العالم وإجراء عمليات تقييم بشكل مستمر، وتأثيرها على مستوى الموظفين والعملاء والموردين والأعمال بصفة عامة.





واتخذت شركة إيرباص عقب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها كل من الحكومة الفرنسية والإسبانية للحد من تفشي فيروس كورونا، قرارًا بإيقاف جميع عمليات التصنيع والتجميع بشكل مؤقت في مصانعها وخطوط تجميعها النهائية في فرنسا وإسبانيا وذلك لمدة أربعة أيام، إذ سيتيح هذا الإجراء تطبيق شروط الصحة والسلامة من حيث النظافة والتعقيم وغيرها من الإجراءات اللازمة لترك مسافات آمنة ما بين الموظفين، فضلًا عن تحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة، وستعمل إيرباص على زيادة نسبة العمل عن بعد للموظفين إلى أقصى درجة ممكنة.





وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات على المستوى المحلي وبالتنسيق مع الجهات والشركاء المحليين، حيث ستعمل إيرباص بشكل وثيق مع العملاء والموردين للحد من تأثير هذا القرار على سير عملياتهم.





وتواصل إيرباص إرشاد موظفيها بأحدث توصيات الصحة والسلامة فيما يتعلق بالسفر وأفضل الممارسات في أماكن العمل واستقبال الزوار بناءً على أحدث التطورات.





وأكدت إيرباص العالمية على اتباع كافة توجيهات منظمة الصحة العالمية وجهات الرعاية الصحية المحلية.