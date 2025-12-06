البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بغرفة العمليات الرئيسية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة اليوم، وسط غيوم كثيفة وسقوط أمطار متوسطة ومتفرقة على عدد من مناطق مدينة الغردقة.

وأكدت المحافظة أنه تم توجيه جميع المديريات والهيئات الخدمية وشركات المرافق لرفع جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ، مع المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الفرعية بالمدن.

كما شددت غرفة العمليات على ضرورة التواجد الميداني للفرق الفنية في الشوارع والمحاور الحيوية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو تأثيرات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى التأكيد على جاهزية معدات الشفط والطوارئ.

ودعت محافظة البحر الأحمر المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، ومتابعة البيانات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وتواصل غرفة العمليات متابعتها المستمرة للحالة الجوية على مدار الساعة لحين استقرار الأوضاع.

