قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. سيارة نقل اصطدمت بـ3 مركبات و3قتلى و3مصابين
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بغرفة العمليات الرئيسية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة اليوم، وسط غيوم كثيفة وسقوط أمطار متوسطة ومتفرقة على عدد من مناطق مدينة الغردقة.

وأكدت المحافظة أنه تم توجيه جميع المديريات والهيئات الخدمية وشركات المرافق لرفع جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ، مع المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الفرعية بالمدن.

كما شددت غرفة العمليات على ضرورة التواجد الميداني للفرق الفنية في الشوارع والمحاور الحيوية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو تأثيرات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى التأكيد على جاهزية معدات الشفط والطوارئ.

ودعت محافظة البحر الأحمر المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، ومتابعة البيانات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وتواصل غرفة العمليات متابعتها المستمرة للحالة الجوية على مدار الساعة لحين استقرار الأوضاع.
 

اخبار البحر الأحمر أمطار سيول مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

ترشيحاتنا

خالد الغندور

توقعات خالد الغندور للقاء الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

الزمالك لكرة اليد

الأهلي يحافظ على صدارة دوري المحترفين لكرة اليد رغم الخسارة أمام الزمالك

سيدات الزمالك

تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد