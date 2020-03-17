بـ 3 مليارات درهم.. أبوظبي تعلن حزمة تحفيزية للاقتصاد لمواجهة آثار كورونا

أطلق المجلس التنفيذي للعاصمة الإماراتية أبوظبي حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد والتغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأوضح فى بيان له اليوم أن هذه المبادرات التحفيزية تتزامن مع تحرك دول العالم لإطلاق حزم تحفيز في إطار خطط مواجهة تأثيرات الفيروس التي نالت من مؤشرات الاقتصاد في جميع دول العالم.



وأشار إلى أن مبادرات أبوظبي تتميز بالتنوع بين توفير خط تمويل مصرفي لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم سوق المال، بالإضافة إلى تقليل أعباء الشركات، وتشجيع قطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة والسياحة.



ولفت إلى أنه تضمنت حزمة المبادرات الجديد التي تأتي ضمن برنامج "غدًا 21" تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية بغرض تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، فضلًا عن تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.





