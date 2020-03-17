AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بـ 3 مليارات درهم.. أبوظبي تعلن حزمة تحفيزية للاقتصاد لمواجهة آثار كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:13 م
الامارات المتحدة
الامارات المتحدة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أطلق المجلس التنفيذي للعاصمة الإماراتية أبوظبي حزمة مبادرات  لتحفيز الاقتصاد والتغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح فى بيان له اليوم  أن هذه المبادرات التحفيزية تتزامن مع تحرك دول العالم لإطلاق حزم تحفيز في إطار خطط مواجهة تأثيرات الفيروس التي نالت من مؤشرات الاقتصاد في جميع دول العالم.

وأشار إلى أن مبادرات أبوظبي تتميز بالتنوع بين توفير خط تمويل مصرفي لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم سوق المال، بالإضافة إلى تقليل أعباء الشركات، وتشجيع قطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة والسياحة.

ولفت إلى أنه تضمنت حزمة المبادرات الجديد التي تأتي ضمن برنامج "غدًا 21" تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية بغرض تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، فضلًا عن تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك التنمية الصناعية: شاركنا في تمويل 1000 مصنع بقيمة 7.5 مليار جنيه

بنك التنمية الصناعية يعرض مؤشرات الأداء المالي في العام الماضي.. 13 مليار جنيه محفظة القروض وتطوير الخدمات أبرز التحديات للفترات القادمة

موديز: الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية وإنعاش قطاعات حيوية

البنك الأهلي: 55 مليار جنيه تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

رجال الأعمال تناقش مبادرات تمويل البنك المركزي.. وكيل المحافظ: ستشهد تحسنا كبيرا في دخول عدد كبير من القطاعات في المنظومة الاقتصادية

برنامج الـ 50 مليار ريال.. السعودية تواجه الآثار الاقتصادية لـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كارتيرون يتحدى مرتضى منصور.. الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك

حارس الأهلي السابق: 80 % من لاعبي الدوري المصري يتعاطون ترامادول

سعر الدولار اليوم

بشرى سارة.. 8 دول تتنافس فى اكتشاف لقاح يوقف تفشى كورونا

أثناء تغطية انتشار كورونا.. مراسلة لبنانية تسقط فجأة على الأرض أمام الكاميرا "فيديو"

موقف محرج في مول شهير بسبب عربة محملة بالمنتجات..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر فيروس كورونا على الخصوبة والقدرة على الإنجاب عند الرجال

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات