رئيس جامعة بنها: تلقينا 4705 شكاوى وفحص 97.93% منها

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، التقرير السنوى لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2025، الذي أكد أن جامعة بنها حققت معدلات إنجاز مرتفعة للشكاوى الموجهة اليها ،في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى.

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها 4705 شكوى وطلب واستغاثة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالى 2025م ، بواقع 3870 شكوى فردية و 835 شكوى جامعية ، مشيرا إلى الانتهاء من فحص ومراجعة 97.93% منها وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشاد رئيس الجامعة،  بالجُهد المبذول من إدارة خدمة المواطنين بالجامعة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بالكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.

وقد أصدر رئيس الجامعة تعليمات مشددة بضرورة إلتزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر و الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن تطور معدل تلقى الشكاوى خلال العام الحالى وبالمقارنة بالأعوام السابقة يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

كما تم تفعيل نقطة أتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها الى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.

