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رياضة

كلام نهائى.. تأجيل يورو 2020 لمدة عام بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:48 م
يورو 2020
يورو 2020
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إسراء أشرف
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام  لتقام2021، وذلك خلال اجتماعه الطارئ المقام حاليًا، لحسم مصير مسابقاته، بعد تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل 2021.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم، الثلاثاء، أن "يويفا"، ألغى حجوزات الفنادق في كوبنهاجن، أحد المدن المستضيفة لبطولة أوروبا 2020، منذ أكثر من اسبوع، وهو ما يؤكد إلى اتخاذ قرار بالفعل بتأجيل البطولة القارية.

ويعقد "يويفا" حاليً اجتماعًا مهمًا مع الاتحادات المحلية، بشأن قرار تأجيل بطولة يورو 2020 إلى العام المقبل، في ظل توقف بطولات الدوري المحلية بسبب فيروس كورونا.
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