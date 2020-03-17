كلام نهائى.. تأجيل يورو 2020 لمدة عام بسبب كورونا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام لتقام2021، وذلك خلال اجتماعه الطارئ المقام حاليًا، لحسم مصير مسابقاته، بعد تفشي فيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل 2021.





وكشفت تقارير صحفية بريطانية ، اليوم، الثلاثاء، أن "يويفا"، ألغى حجوزات الفنادق في كوبنهاجن، أحد المدن المستضيفة لبطولة أوروبا 2020، منذ أكثر من اسبوع، وهو ما يؤكد إلى اتخاذ قرار بالفعل بتأجيل البطولة القارية.





