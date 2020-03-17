لمواجهة كورونا.. بدء حملات غلق دور الحضانة بالإسماعيلية





ويأتى هذا تزامنا مع القرار الجمهورى بشأن تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لفترة أسبوعين كاملين وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية على مستوى الجمهورية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، والتى بدأت اعتبارا من يوم الأحد الماضى الموافق ولمدة 15 يومًا ضمن خطة الدولة والاجراءات الاحترازية والوقائية، التى تم اتخاذها لمواجهة والتصدى لفيروس "كورونا".





وفى حال مخالفة القرار يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أصدر اللواء أركان شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 144 لسنة 2020 بشأن التأكيد على إغلاق جميع دور حضانات الأطفال بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.