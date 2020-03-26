فيديوجراف.. كورونا يركع أمام الصين.. فما هي وصفتها السرية؟

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة و14 وفاة، بينما تجاوز عدد من تعافوا بشكل تام 67 ألفا.







وأشادت منظمة الصحة العالمية بمجهودات الصين في التصدي للوباء والسيطرة عليه لتصبح أقل عدد إصابات في الوقت الحالي مقارنة بباقي الدول.





واتبعت الصين إجراءات احترازية مشددة للتصدى للوباء باعتباره بؤرة انتشار فيروس كورونا بعد أن سجلت البلاد 80 ألف إصابة وما يزيد على 3 آلاف وفاة، لكن عدد الإصابات اليومي تراجع بشكل ملحوظ.







ونستعرض المزيد من التفاصيل عن إجراءات الصين في السيطرة على فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.





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