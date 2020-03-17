تعليم بورسعيد: نعمل على مواجهة الشائعات وزيادة الوعي الصحي لمواجهة كورونا

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن تعليم بورسعيد يتعامل مع مستجدات الأمور بحرص شديد فى تلك الفترة التى تمر بها البلاد دون تقليل أو تهويل وتغليب مصلحة أبنائنا الطلاب على المصالح الشخصية.





وأضاف وكيل الوزارة إننا خلال فترة تعليق الدراسة نعمل على زيادة الوعى الصحى بين صفوف الطلاب والمعلمين لإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى وتنمية الروح الإيمانية والاجتماعية.





وناشد باهى جموع العاملين فى قطاع التربية والتعليم ببورسعيد العمل بروح الفريق الواحد فى ضوء الرؤية السياسية والالتزام بالتعليمات الصادرة بصدد هذا الشأن الخاصة بإيقاف مجموعات التقوية والدروس الخصوصية كخطوة وقائية مهمة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال الإجتماع الطارئ الذى ترأسه اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية واستهدف المديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية والإدارات النوعية والتوجيه الفنى والموجهين العموم.



