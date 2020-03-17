الزوجة اللعوب.. قتلت زوجها وادعت اختفاءه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله ،اليوم، حكمها بالسجن المؤبد لربة منزل قتلت زوجها بإلقائه في مياه مصرف علي خليفة مشادة بينهما.





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تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية ميت ركاب دائرة المركز بالعثور علي جثة بمياه رشاح مصرف" دائرة المركز ، تبين أنها لشخص يدعى" محمد س " 30 سنة مقيم شارع وادي النيل دائرة قسم ثاني الزقازيق، وعثر بداخل ملابسه على بطاقة الرقم القومي وحافظة نقوده.





وتوصلت التحريات إلى قيام زوجة المجني عليها وتدعي " أنهار ع " 30 سنة ربة منزل بارتكاب الواقعة، أثناء جلوس المجني عليه معها علي شط مجري مائي" المصرف" حدثت بينهما مشادة كلامية قامت الزوجة علي إثرها بدفع زوجها بيدها في صدره فسقط في المصرف قاصدة إزهاق روحه، وبعدها ادعت الزوجة أن زوجها متغيب إلى أن ظهرت الجثة وتم تضييق الخناق عليها بعد أن تبين أن آخر مشاهدة للمجني عليها كانت معها، فانهارت واعترفت .



