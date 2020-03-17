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أخبار البلد

بسبب كورونا.. الفلاحين: إلغاء جميع الاجتماعات بالنقابة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال  حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين اتخذ قرارا بإلغاء جميع الإجتماعات بالنقابة العامة للفلاحين في جميع أنحاء الجمهورية كاجراء احترازي لمنع انتشار  فيروس كورونا تماشيا مع التوجه العام للدولة بمنع التجمعات للوقاية من انتشار المرض 


وأضاف أبو صدام  أن التواصل مع النقابات الفرعية سيتم عن طريق طرق التواصل الحديثة (الواتس آب والماسنجر  والتليفونات) لحين إشعار آخر  وطبقا لتوجيهات الحكومة و السياسة العامة للدولة. 

وطالب عبدالرحمن جموع الفلاحين بالالتزام بالقرارات الحكومية الخاصة بالإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار هذا المرض وعدم الاختلاط مع الآخرين والبعد عن أماكن الزحام وفي حالة الضرورة ارتداء الأقنعة الواقية .


وناشد أبوصدام بوقف بعض العادات والتقاليد بإقامة سرادق للعزاء والأفراح والتصافح بالاحضان مع تقليل الزيارات الاجتماعية مع المداومة النظافة الشخصية.
وتابع عبدالرحمن بتوخي الحذر في التعامل مع الحيوانات والطيور مع عدم الذهاب إلى الأسواق وغسل الأيدي بالماء والصابون عقب أي معاملة مع استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض أمراض البرد والأنفلونزا وتجنب الاختلاط بأفراد العائلة .
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