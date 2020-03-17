بشرى لعملاء البنكين.. مصر والأهلي يقرران تثبيت فوائد شهادات الـ 12 % رغم تخفيضات "المركزي"

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي طرح مبادرات كثيرة لدعم المتعثرين وقطاع الصناعة كما قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لتنشيط قطاع الصناعة.









قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لصالح الصناعة المصرية، خطوة جريئة ولها إيجابي على عجز الموازنة. وأضاف محمد الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إنبتخفيضأثرإيجابي









وأوضح الإتربي أن قرارات البنك المركزي سريعة وجريئة وتصب في صالح الصناعة المصرية".







