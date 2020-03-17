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بشرى لعملاء البنكين.. مصر والأهلي يقرران تثبيت فوائد شهادات الـ 12 % رغم تخفيضات "المركزي"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:50 م
بنك مصر
بنك مصر
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هاني حسين
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي طرح مبادرات كثيرة لدعم المتعثرين وقطاع الصناعة كما قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لتنشيط قطاع الصناعة.


وأضاف محمد الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لصالح الصناعة المصرية، خطوة جريئة ولها أثر إيجابي على عجز الموازنة.


وأوضح الإتربي أن قرارات البنك المركزي سريعة وجريئة وتصب في صالح  الصناعة المصرية".


وأكمل :"  بنك مصر والبنك الاهلي بنوك وطنية تتحمل الأعباء وقررا استمرار صرف فوائد الشهادات ذات عائد الـ 12 %  حتى بعد تخفيض الفائدة لدعم صغار المودعين".
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