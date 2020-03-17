بعد توقع إصابة ربع مليون.. بريطانيا تعلن موعد الإعلان عن لقاح كورونا

أعلن كبير المستشارين العلميين الحكوميين في بريطانيا، تحقيق تقدم كبير في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال السير باتريك فالانس، اليوم الثلاثاء، إن العمل على اللقاح شهد تقدما ملحوظا، وأن اللقاحات هي الحل الوحيد لإنهاء وباء كورونا.





وقال كبير المستشارين العلميين في مؤتمر صحفي عُقد إلى جانب رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك، إن اللقاح في المملكة المتحدة قد يدخل إلى العيادة لإجراء الاختبار الأول في أبريل المقبل.





وأضاف "ما زلت أعتقد أننا سنكون محظوظين بالحصول على لقاح للاستخدام الشامل في غضون عام من بداية هذا الأمر، سيكون هذا غير عادي، ولكن هناك تقدما".





جاء ذلك بعد نشر تقرير صادم الليلة الماضية من قبل فريق استجابة امبريال كوليدج كوفيد 19. وخلصت إلى أنه تجب علينا متابعة الإجراءات الصارمة لاحتواء تفشي الفيروس التاجي - أو مواجهة حوالي 250.000 حالة وفاة.





عندما سُئل عن الدراسة، قال السير باتريك، قال إن ما جاء في الدراسة يشير بالضبط إلى "ما كنا نتحدث عنه"، مؤيدا ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة.



