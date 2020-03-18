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أخبار البلد

تأجيل إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الصحف القومية إلى الأحد المقبل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:01 ص
صورة من لاجتماع
صورة من لاجتماع
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة تأجيل اجتماعها لدراسة نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية الى الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تعتمد الهيئة الوطنية للصحافة الأحد المقبل نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات لكافة المؤسسات الصحفية القومية وإعلانها.

وكانت قد أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها أمس الثلاثاء بخصوص خطة الصحف القومية لمواجهة آثار انتشار وباء كورونا وزيادة الوعي المجتمعي والتي تشتمل ما يلي:

= إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين.
= توحيد شعار احمي – نفسك – احمي – بلدك على كل صفحات الإصدارات الصحفية.
= التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد.
= تكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام للقيام بجهود مشتركة في إطار رفع درجة الوعي لدى المواطنين والتأكيد على الاجراءات الصحية الواجب اتباعها.
= استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.
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