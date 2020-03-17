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تعليم

لمواجهة كورونا.. مستشفى كفر الشيخ الجامعي يعلن عدة قرارات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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محمود زيدان
عقد مجلس إدارة المسستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ، اجتماعًا طارئًا، برئاسة الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، لاتخاذ عدة قرارات احترازية في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة

وقال الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، إنه تقرر تقليل التكدس داخل العيادات الخارجية والأقسام الداخلية وقسم العمليات، مشيرًا إلى عدم السماح لدخول المرضى إلا بمرافق واحد في حالات الضرورة القصوى لمرضى العيادات الخارجية والعمليات.

وأضاف، أنه أصدر تعليمات  لمدير الأمن الإداري بالمستشفى بعدم السماح بدخول أكثر من 10 مرضى فقط بالتناوب، مع تكليف مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية ومشرفي النظافة بالمرور والمتابعة الدورية على أماكن التهوية والنظافة بصفة مستمرة بجميع أرجاء المستشفى.

كما أصدر عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، قرارات تخص العيادات الخارجية لتقليل التزاحم بين المرضي، في ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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