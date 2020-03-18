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حوادث

الداخلية تواصل محاربة جشع التجار ومستغلي الفرص

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:15 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها علي الأسواق محلات وشركات إنتاج المستلزمات الطبية خاصة بعد الإقبال الشديد على شراء السلع الغذائية و الكمامات الطبية للوقاية من انتشار فيروس كورونا لضبط مخالفات زيادة الأسعار.

وكشفت مصادر أمنية أن حملات شرسة شنتها الإدارة العامة لمباحث التموين على الأسواق في كافة أنحاء الجمهورية لمراقبة الأسعار وعدم المغالاة في أسعار السلع الأساسية بعد إقبال بعض المواطنين على شرائها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشرحت المصادر أن الحملات تتم بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات المختلفة وكافة الأجهزة الرقابية للتأكد من إلتزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات أو أن يكون السعر ضمن فاتورة البيع شريطة أن تتضمن سعر البيع للتاجر، وكذلك السعر للمستهلك لمنع التلاعب فى الأسعار كما تستهدف الحملات متابعة ومراقبة الحالة ومنع جشع بعض التجار ورفع الأسعار زيادة عن المقررات الخاصة بالسلع الأساسية وإحكام السيطرة على الأسواق للتأكد من وصول السلع بالأسعار المقررة للمواطنين باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد القومي.

كما تشن مباحث التموين حملات تضم مندوبين من التفتيش الصيدلي لفحص الصيدليات وشركات بيع المستلزمات الطبية بعد زيادة أسعار الكمامات الطبية والمطهرات بشكل مبالغ فيه وخاصة تجار الجملة الذين يوردون للصيدليات وتستهدف الحملات محاربة جشع بعض التجار مستغلي تلك الأزمات يقومون بتصنيع وترويج كميات ضخمة من الكمامات الطبية غير الصالحة ومرتفعة الأسعار بعد تزايد الطلب عليها في الفترة الأخيرة.

وتناشد مباحث التموين المواطنين الإبلاغ عن أية حالات لرفع الأسعار سواء في السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والمطهرات وخصصت أرقاما وخطا ساخنا لتلقي البلاغات.
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