ارتفاع كبير في عدد إصابات كورونا بتركيا

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا.





وحسب "أناضول"، قالت وزارة الصحة التركية إنها سجلت 51 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد. ما يعد قفزة في عدد الحالات المعلن عنها في تركيا.





وأعلن وزير الصحة التركي تسجيل أول حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 98 حالة.





إلى ذلك، قالت الرئاسة التركية في وقت سابق من اليوم، إن الحكومة لا تنوي إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





أضافت الرئاسة التركية أن الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان هدفها حماية صحة المواطنين إلى جانب حفظ الحريات.





وكانت تركيا أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 47 حالة.





وأعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، انها ستقوم بفرض الحجر الصحي على 3614 مواطن تركي عائدون من 9 دول أوروبية سيخضعون للحجر الصحي.





ووفقا لموقع "تركيا الآن"، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه قد تم تقديم طلبات لرجوع 3 آلاف و614 تركي من الخارج؛ مشيرا إلى أن الخطوط الجوية التركية ستنظم 34 رحلة بأسعار معقولة.





و قالت مجلة يورو أوبزيرفر، إن عدد قليل من الأشخاص حاولوا عبور الحدود اليونانية من تركيا، خلال الأيام الماضية مقارنة بما كانت عليه الأمر في الأسبوعين الماضيين.







