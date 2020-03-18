الاتحاد السوداني يكشف حقيقة رفض استئناف الهلال ضد عقوبات لقاء الأهلي

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم بيانا رسميا أعلن خلاله تأييد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للعقوبات التي صُدرت ضد فريق الهلال السوداني في مباراته أمام الأهلي، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وكانت مباراة الهلال والأهلي التي أقيمت في السودان في بداية شهر فبراير الماضي شهدت أحداث شغب من جانب جماهير الفريق السوداني، قبل أن يضطر الحكم المغربي إلى إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق قبل استئنافها.





وقال الاتحاد السوداني في بيانه الصادر فى الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء : "أصدرت لجنة الاستئنافات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) قرارها حول استئناف نادي الهلال الخرطوم ضد قرارات لجنة المسابقات على خلفية أحداث مباراته ضد الأهلي القاهري".





وأضاف: "تم رفض استئناف الهلال، وتأييد قرارات لجنة الانضباط في توقيع الغرامة المالية والحرمان من الجمهور".





وكان كاف قرر اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، مع حرمان الهلال من جماهيره 4 مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف دولار مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة (50 ألف دولار) إذا لم تتكرر الحادثة خلال عام.



