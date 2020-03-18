رسمياً.. الكاميرون تعلن تأجيل النشاط الرياضي بسبب تفشي كورونا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تجميد كافة الأنشطة الكروية في البلاد؛ لمكافحة الوباء العالمي فيروس "كورونا"، والحد من خطورته.

وكتب الاتحاد الكاميروني، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن قراره قائلًا: "الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلق المسابقات على الصعيد الوطني بسبب فيروس كورونا".