رسمياً.. الكاميرون تعلن تأجيل النشاط الرياضي بسبب تفشي كورونا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تجميد كافة الأنشطة الكروية في البلاد؛ لمكافحة الوباء العالمي فيروس "كورونا"، والحد من خطورته.
وكتب الاتحاد الكاميروني، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن قراره قائلًا: "الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلق المسابقات على الصعيد الوطني بسبب فيروس كورونا".
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.