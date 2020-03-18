AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تدعو لقمة استثنائية لمجموعة الـ 20 حول فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 دعت المملكة العربية السعودية، لعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين؛ لبحث سُبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية"واس" بيانا جاء فيه:

"استشعارا من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، حيث أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. كما سيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

إلى ذلك ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.

وستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توحيد إجراءات الوقاية من وباء كورونا في مطارات دول الخليج

قرار عاجل من الملك سلمان لدعم الصين في مواجهة كورونا

غدا.. انطلاق أول اجتماع لوزراء مالية قمة العشرين في الرياض

السعودية تكشف موقف مجموعة العشرين للحد من تأثيرات كورونا

تعليق العمرة.. اعرف كل شيء عن قرار السعودية الجديد وموعد انتهائه

إجراءات احترازية مشددة في السعودية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب ظهور كورونا في مصر.. فيديو

توضأت وشربت سجائر فهل بطل وضوئي ؟

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

وزير القوى العاملة يعلن قرار هام للعمال في القطاع الخاص .. شاهد

أخبار النادي الأهلي.. ضربة موجعة للفريق بسبب كورونا.. هدم مدرج التتش

الأهلي يتمسك بـ كهربا ويرفض رحيله في الصيف .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية