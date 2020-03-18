تراجع مخزون الخام الأمريكي في أحدث أسبوع

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في أحدث أسبوع، وانخفاض مخزون البنزين ونواتج التقطير، ونزل مخزون الخام 421 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 13 مارس إلى 452.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 3.3 مليون برميل.





وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 66 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد، وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 160 ألف برميل يوميا، وتراجعت مخزونات البنزين 7.8 مليون برميل.





وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات أن تهبط 1.9 مليون برميل، وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 254 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.